Yes! Tiende seizoen Walking Dead begin oktober op tv

De Nederlandse fans van The Walking Dead kunnen gaan aftellen. Vanaf 7 oktober is hun favoriete serie weer op de buis. FOX zendt de nieuwe afleveringen 24 uur na Amerika uit, maakte de zender vrijdagavond bekend.

In de Verenigde Staten zijn Daryl, Carol, Michonne en co op zondag 6 oktober weer te zien, zo maakte de cast vrijdag bekend tijdens San Diego Comic Con. Daar werden ook de eerste beelden van de tiende reeks vertoond.

Laatste seizoen

Actrice Danai Gurira had nog een verrassing voor Comic Con. Zij bevestigde dat het tiende seizoen The Walking Dead haar laatste is. ‘Het was een hele moeilijke beslissing’, zei Danai, die in 2012 haar debuut maakte als Michonne in de zombieserie. De actrice kon rekenen op een staande ovatie.

Marathon

FOX helpt de Nederlandse kijkers het geheugen op te frissen. Op 6 oktober is er een marathon van het tweede deel van het negende seizoen te zien. De eerste aflevering van seizoen 10 is aansluitend op 7 oktober om 22.00 uur te zien.

