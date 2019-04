Hallelujah: voor het eerst in tijden lijkt het mooi weer te worden op Koningsdag

Wie de afgelopen drie Koningsdag-edities in Nederland heeft gevierd, weet dat de temperatuur allesbehalve feestelijk was. En het was niet alleen koud; ook de regen en wind kwamen geregeld om de hoek kijken. Gelukkig lijkt het tij dit jaar eindelijk te keren: de uitbundigste feestdag van het jaar belooft namelijk droog en bovenal warm te worden.

Weeronline meldt dat de kans op een zalige Koningsdag aanzienlijk is. Mocht er al een bui vallen, dan gebeurt dat eerder in het zuiden dan het noorden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zitten wat dat betreft goed in het centraal gelegen Amersfoort.

Kans op een té warme Koningsdag

Omdat het nog wel even duurt voordat het Koningsdag is (een dikke week), wordt het vooruitzicht gegeven op basis van statistiek. Weeronline becijfert dat er liefst negentig procent kans is dat Koningsdag normaal óf te warm verloopt. Daarmee wordt deze editie waarschijnlijk veel warmer dan afgelopen jaren: in 2016 en 2017 was het met 10,7 en 10,9 graden zelfs kouder dan tijdens Kerstmis.

Doe maar 20+

De kans op vorst aan de grond is dit jaar nihil. Verder is de kans op maximumtemperaturen boven de 20 graden vijftig procent. Normaal is het op Koningsdag een graad of 15.

Bron: ANP, Flair