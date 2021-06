Yes: we mogen weer naar kantoor, thuiswerkadvies vervalt

Verplicht thuiswerken is bijna finito, dat meldt NOS vanuit inside-information. Vanaf 26 juni vervalt het thuiswerkadvies en hoeven we niet meer thuis te zitten werken (aka verpieteren). Helemaal zeker weten we het nog niet, dus kijk vooral vanavond even naar de persconferentie.

Lees ook: Workaholic door het thuiswerken? Zo krijg je weer balans in je leven

Time flies! Bijna anderhalf jaar heeft (bijna) heel Nederland thuis gewerkt en daar lijkt nu een einde aan te komen. Ok, er zijn wel een paar maar’s aan verbonden. Zo moet er op kantoor wel anderhalve meter afstand gehouden kunnen worden.

Thuis en op kantoor werken

Dat er een dikke streep gaat door het thuiswerkadvies, maakt niet alles anders. Hoogstwaarschijnlijk ben je al wel een keer (of vaker) weer op kantoor geweest. Het nieuwe werken wordt een combinatie van thuis en op kantoor werken.

‘Verschillende organisaties zijn al beperkt aan het werk op kantoor en gaan langzaam opschalen of waren al met een eigen route bezig’, aldus Jeroen Lokerse, directeur van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. ‘Ik verwacht dat veel bedrijven de zomer gebruiken voor echte plannen om na de vakantie weer voor meer dan de helft van de tijd op kantoor te zitten. Met als hekkensluiter de overheid.’

Nog even afwachten tot vanavond dus…

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: NOS / Beeld: GettyImages