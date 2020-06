Yes women: steeds meer vrouwen financieel zelfstandig na scheiding

De afgelopen jaren zijn steeds meer vrouwen financieel zelfstandig geworden na hun echtscheiding. Hierdoor vervallen zij minder vaak in armoede. Voor mannen geldt hetzelfde verhaal, maar die toename is minder sterk.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

LEES OOK:

Kimberly Klaver over scheiding en moeilijke kraamtijd: ‘Ik kreeg hulp van boven’



Lage inkomensgrens

Het CBS deed onderzoek naar de financiële gevolgen van echtscheidingen van 55.000 mensen. In 2018 zat 17 procent van de vrouwen een jaar na hun scheiding onder de lage inkomensgrens. Dat houdt in dat zij minder dan 1060 euro per maand te besteden hadden. Vijf jaar eerder zat 25 procent van de onlangs gescheiden vrouwen onder die grens. Een heuse verbetering dus.

Financieel zelfstandig na scheiding

‘Dit heeft puur te maken met vrouwenemancipatie’, legt CBS-socioloog Tanja Traag uit aan LINDA.NL. ‘Vrouwen werken steeds meer en daardoor zijn ze vaker economisch zelfstandig en lukt het om rond te komen na de scheiding. Ook kan er aanspraak gemaakt worden op extra uitkeringen of besluiten vrouwen zelf al meer te gaan werken. Maar dat is niet de oorzaak van het verschil met vijf jaar geleden.’

Partneralimentatie

De partneralimentatie die vrouwen krijgen is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Maar uit een eerder onderzoek bleek wel dat dit bedrag voor veel pas gescheiden vrouwen niet toereikend is om ze uit de armoede te houden, aldus Traag.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Linda.nl