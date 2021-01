Yolanthe Cabau schittert in bikini over de straten van LA: ‘Kan het nóg sexyer?’

In een bruine bikinitop en een wit broekje paradeert de brunette over de straten van Los Angeles. Ze deelt een fotoreeks op Instagram waarop ze poseert bij de palmbomen. Ook zitten er twee filmpjes tussen met zoontje Xess Xava, met wie ze naar het strand ging.

Complimenten

Yolanthe’s volgers zijn vooral onder de indruk van haar lijf. ‘Als je zo hard traint mag je zo gefotografeerd worden’, complimenteert een volger haar. ‘Met dat lijf ga ik in de winter ook in mijn bikini op pad!’, merkt een andere fan op. Yolanthe’s zus Rebecca vindt het ook geen straf om naar te kijken. ‘Kan het nog sexyer?!’

Nieuw project

De ex van Wesley Sneijder werkt de laatste tijd hard aan haar lijf, en dat is te zien. Ze is regelmatig in de sportschool te vinden en eet voornamelijk gezond. Yolanthe liet onlangs doorschemeren dat ze bezig is met een nieuw project. Wat dat precies inhoudt blijft nog even geheim, maar het heeft alles te maken met sport, voeding en meditatie. ‘Ik leer nog elke dag. Maar wat ik wel kan zeggen is dat mijn levensstijl met meditatie, sport en een gezond eetpatroon mijn leven en mindset honderd procent heeft veranderd.’ Ze gelooft dat het haar heeft geholpen met haar liefdesverdriet, verlies van dierbaren en andere privéproblemen. ‘Een paar zussen en vrienden volgen mijn levensstijl en vinden het ook geweldig.’ Daarom wil Yolanthe haar geluksformule met nog meer mensen delen. ‘Laten we liefde delen en gaan voor de beste versie van jezelf!’

