Yolanthe over haar break-up met Wesley: ‘Alles heeft tijd nodig’

Yolanthe (35) heeft nog niet veel gesproken over haar break-up met Wesley Snijder (36), maar daar komt nu toch verandering in. Ondanks dat Wesley in zijn boek weinig aan de verbeelding overliet, is Yolanthe niet zo loslippig over alles wat er achter gesloten deuren omging.

Yolanthe laat in gesprek met Grazia weten dat ze het op vlak van haar voormalige huwelijk erg beschermend is. ‘Ik vind het niet fijn om dingen met de wereld te delen die een ander pijn kunnen doen’, verklaart de presentatrice. ‘Wat win ik daarmee?’

Orde op zaken

Cabau vervolgt: ‘Helemaal niks, want ik heb het al doorgemaakt en ik moet ermee dealen. Geloof me, ik heb mensen in mijn inner circle die tegen me zeggen: “Yo, waarom ga jíj nou niet eens een keer orde op zaken stellen?”‘

Sterker

Het zou Yolanthe alleen maar meer verdriet doen om op die manier haar hart te luchten. ‘Ik weet zelf hoe het zit en dat maakt mij ook weer sterker. Daarom kost het me ook geen enkele moeite om niet uit de school te klappen.’ Dus vol wraakzucht? Dat zit de actrice zeker niet. ‘Niet van mij. Ik ben eerder het tegenovergestelde.’

Eenzaam

Yolanthe zag haar huwelijk met de oud-voetballer stranden en dat ging haar niet in de koude kleren zitten. Ondanks haar optimistische instelling, geeft ze toe dat op dit moment ‘niet huppelend door het leven’ gaat. Sinds de breuk met Wesley Sneijder dopt Yolanthe Cabau haar eigen boontjes in Los Angeles, waar ze woont met zoontje Xess Xava. Moeder en zoon hebben het fijn samen, maar de actrice geeft ook toe dat ze zich eenzaam heeft gevoeld. ‘Je kunt niet voor je gevoelens weglopen en dat is soms confronterend,’ verklaarde ze in tijdschrift Beau Monde.

Niet huppelend door het leven

Het huwelijk tussen Yolanthe en Wesley was niet meteen voorbij. ‘Je hebt lange tijd je leven met iemand gedeeld, dat is niet in één keer klaar. Alles heeft tijd nodig,’ verklaarde ze. ‘Er was veel verdriet en ergens ook teleurstelling.’ De breuk doet haar nog steeds verdriet. ‘Ik ben over het algemeen een gelukkig en dankbaar mens, maar ik ga op dit moment niet huppelend door het leven.’

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders