Yolanthe Cabau (35) is er sinds de scheiding met Wesley Sneijder (36) weer helemaal bovenop gekrabbeld. Het was een loodzware periode voor de brunette en ze heeft nog nooit zo een pijn ervaren, zo vertelde ze eerder. De actrice richt zich nu vooral op haar zoontje Xess Xava en is nog niet bezig met het zoeken naar een nieuwe liefde.

Tijd voor zichzelf én Xess

In een gloednieuw interview laat Yolanthe weten dat ze haar focus momenteel liever wil leggen op haar zoon Xess Xava (5), haar werk en zelfontwikkeling. ‘Mijn dagen zijn altijd vol gepland en dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Niet alleen met werk, want het is ook belangrijk om tijd voor Xess vrij te maken en om aan mijzelf te werken. Van die momenten geniet ik nu het meeste’, aldus de actrice tegenover De Telegraaf. ‘Ik wil doen wat me gelukkig maakt en dat gevoel volg ik.’