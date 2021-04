Yolanthe Cabau: ‘Ik sta niet negatief tegenover plastische chirurgie’

Er gaan al lange tijd geruchten dat Yolanthe Cabau hier en daar wat botox heeft gebruikt. De actrice en presentatrice heeft dat nooit bekend, maar zeker ook niet ontkend. In haar laatste column van Grazia doet ze een boekje open plastische chirurgie. Wat blijkt: ze snapt het heel goed als mensen wat aan zichzelf willen verbeteren.

“Mensen op social media kunnen heel hard tegen elkaar zijn als het gaat om plastische chirurgie”, begint Cabau haar column. “Persoonlijk sta ik niet negatief tegenover plastische chirurgie”, aldus Yolanthe.

Wereld van verschil

Yolanthe vervolgt: “Er is tegenwoordig zoveel mogelijk, het is niet meer bijzonder als iemand iets heeft laten opknappen. Ik snap het wel als mensen wat aan zichzelf willen verbeteren. Een van mijn beste vriendinnen heeft pas haar oogleden laten liften. Een wereld van verschil en ze straalt helemaal.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau)

Beste kant

Cabau denkt dat iedereen zich uiteindelijk van haar of zijn beste kant wil laten zien. “Of zolang je niemand er kwaad mee doet en je er zelf gelukkiger van wordt, wat maakt het dan uit wat iemand anders daarvan denkt.” Verder houdt ze haar lippen stijf op elkaar over het feit of ze zelfs iets heeft laten doen. Wel concludeert ze: “In de loop van de jaren ben ik er wel achter gekomen dat je er niets aan hebt om naar een foto van een ander te kijken en te denken: ‘Dat lijf wil ik.’ Ga uit van de kracht van je eigen lichaam en probeer dat zo goed en zo gezond mogelijk te shapen.”

Cabau Lifestyle

Daarom lanceerde Yolanthe begin februari haar platform Cabau Lifestyle. “Met Cabau Lifestyle is het mijn doel om vrouwen te inspireren om het beste uit hunzelf te halen en hun innerlijke kracht naar boven te brengen”, schrijft Yolanthe op Instagram. Regelmatig deelt de actrice dan ook trots kiekjes van haar afgetrainde lichaam.

View this post on Instagram A post shared by Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story. Beeld: Brunopress