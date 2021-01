Yolanthe Cabeau slaat terug na twee tegenslagen

Doordat Yolanthe ineens een gat in haar agenda heeft door de uitgestelde filmprojecten, heeft ze nu ruimte voor een ander project. ‘Ik kan niet wachten om het met jullie te delen,’ laat ze weten op Instagram. ‘Maar ik moet nog even geduld hebben.’ Yolanthe blijft geheimzinnig over haar nieuwe project, maar laat doorschemeren dat het te maken heeft met sport, voeding en meditatie. ‘Ik sport nu een paar jaar en ik vind het geweldig!’

Gelukkige levensstijl

De krullenbol benadrukt dat ze geen expert is. ‘Ik leer nog elke dag. Maar wat ik wel kan zeggen is dat mijn levensstijl met meditatie, sport en een gezond eetpatroon mijn leven en mindset honderd procent heeft veranderd.’ Ze gelooft dat het haar heeft geholpen met haar liefdesverdriet, verlies van dierbaren en andere privéproblemen. ‘Een paar zussen en vrienden volgen mijn levensstijl en vinden het ook geweldig.’ Daarom wil Yolanthe haar geluksformule met nog meer mensen delen. ‘Laten we liefde delen en gaan voor de beste versie van jezelf!’

Bron: Story | Beeld: ANP