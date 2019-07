Yolanthe gaat het opnieuw proberen in Amerika

Yolanthe Sneijder-Cabau gaat het opnieuw proberen in Amerika. Dit keer richt ze haar pijlen niet op Hollywood maar op Las Vegas. De presentatrice krijgt een rol in de Vegas-shows van Hans Klok.

‘Yolanthe gaat in de show een klein rolletje vervullen, de rol van waarzegger”, vertelt Klok. “Daarvoor hoeft ze niet als een slangenmens uit dozen te kruipen of doorgezaagd te worden. Ook zal ze niet bij elke show meedoen, tot nu toe staat ze zo’n twee tot drie keer per week in het schema. Maar de start is er.”

Miljardair

De enorm rijke vriend van haar zusje heeft voor de connectie tussen Cabau en Klok gezorgd. Miljardair Marcel Boekhoorn is namelijk de financier van Kloks Amerikaanse droom. ”Vanwege mijn investeerder Marcel Boekhoorn, die echt zoveel voor mij gedaan heeft en mij een geweldige kans geeft om dit te verwezenlijken, is het voor mij een kleine moeite om Yolanthe een beetje te steunen”, onderschrijft Klok. “Zij heeft zoveel talent dat ik verwacht dat ze heel snel werk zal hebben.”

