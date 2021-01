Yolanthe hield gebroken hart over aan breuk met Wesley: ‘Het kon echt niet meer’

‘Mijn hart is echt gebroken’, vertelt ze in het interview dat ze had met Amerika-deskundige Michiel Vos.

Samen sterk

Yolanthe was elf jaar lang met de voetballer, ze trouwden en werden in 2015 ouders van Xess Xava. Jarenlang stond alles in het teken van de carrière van Wesley, iets wat ze nooit erg heeft gevonden. ‘Samen vormden we een sterk team, Wes is me daar altijd dankbaar voor geweest.’

Hoofdrol Amerikaanse serie

In de periode dat Yolanthe met Wesley was kreeg ze een kans om een rol te spelen, de hoofdrol zelfs, in een Amerikaanse serie. Maar helaas, dat kon niet. ‘Dat ging er bij Wes niet in, en ik begreep dat meteen.. Het moest zo zijn, en ik geloof dat mijn tijd nog komt.’

De koek is op

In 2019 barstte de bom tussen Wes en Yo, iets waar het hele land van ondersteboven was. De twee gingen uit elkaar.

‘Het kón gewoon niet meer. Mijn hart is echt gebroken. Nu pas besef ik hoe gevaarlijk het eigenlijk is om jezelf volledig aan een ander te geven’, aldus Yolanthe. Een vreselijk pijnlijk tijd voor haar. Wat er precies tussen de twee gebeurd is wil ze niet zeggen. Wel verklapt ze dat ze absoluut niet uit elkaar waren gegroeid.

Pijnlijke periode

‘Ik moest in de bladen lezen dat het aan míj lag, of dat het mij alleen maar om geld ging. Nooit eerder heb ik zo’n pijn ervaren. Ik lag onderuit, en toen kreeg ik ook nog ten onrechte trappen na.’

