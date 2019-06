Yolanthe is terug op Instagram en bedankt haar volgers

Sinds het nieuws dat Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder uit elkaar zijn, is het erg stil rondom Yolanthe op Instagram. Maar sinds een paar dagen is de presentatrice en actrice terug.

Na maanden van afwezigheid is Yolanthe terug op the gram. En dat bevalt haar goed. De presentatrice, die in maart van social media verdween nadat de breuk met Wesley Sneijder bekend werd, zegt haar fans dankbaar te zijn voor alle reacties en berichten.

‘Ik voel me gezegend dat ik jullie heb als mijn volgers. Bedankt voor alle lieve berichten. Ik hou van jullie,’ schrijft Yolanthe in een bericht op Instagram Story. Daarbij deelt de presentatrice een citaat: train yourself to find the blessing in everything.

Yolanthe en Wesley, die in 2010 trouwden en samen een zoon hebben, kondigden in maart aan uit elkaar te gaan. Over de reden van de breuk werden geen uitspraken gedaan, maar de voetballer zei op Instagram wel dat hij het meerdere malen verknald had. In mei zei een ingewijde in weekblad Privé dat de twee weer samen zouden wonen, maar dit werd ontkend door het management. Begin deze maand werd het koppel wel weer samen gespot.

Bron en beeld: ANP

