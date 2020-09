Acteur Chris D’Elia speelt in de Netflix-serie ‘You’ een comedian die in het diepste geheim kinderen misbruikt. Nu ligt de D’Elia zelf zwaar onder vuur. Drie vrouwen beschuldigen de hem van seksueel wangedrag.

De vrouwen, van wie er eentje anoniem wil blijven, deden hun verhaal tegenover CNN.

Naakt op het hotelbed

Actrice Megan Drust vertelt hoe hij in 2011 in een auto zijn broek naar beneden deed. “En omdat ik hem niet wilde aanraken begon hij te masturberen.” De anonieme vrouw maakte iets soortgelijks mee. Zij werkte als manager in een hotel waar D’Elia verbleef. Hij zou geklaagd hebben dat de airco het niet deed om haar zo naar zijn kamer te lokken. Daar trof ze hem poedelnaakt op het bed aan. Ze verliet de kamer, maar werd daarna wederom gebeld door de acteur. Ze liet hem weten dat hij op de monteur moest wachten.

De enige gasten

Laura Vitarelli trad al eerder naar buiten met haar verhaal. Zij werd in juni 2015 met een vriendin door hem betast. Hij had hen uitgenodigd voor een feestje, maar bij aankomst bleken ze de enige gasten. Vitarelli vertelt dat D’Elia hen aanraakte, volgde naar de deur en zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde toen ze wilden vertrekken.

De acteur ontkent vooralsnog alle aantijgingen. “En stelt met empathie dat hij nooit seksueel gedrag heeft vertoond aan een vrouw zonder haar toestemming”, aldus zijn advocaat.

Bron: CNN | Beeld: Brunopress