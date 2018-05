YOU gaat je nieuwste verslaving op Netflix worden!

Gossip Girl meets Gone Girl. Zo omschrijft Netflix zelf haar nieuwste Original-serie genaamd YOU. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren. En wie de trailer heeft gezien, wéét dat dit je nieuwste binge-verslaving gaat worden. Zo spannend!

YOU

Een vleugje Gossip Girl, een greintje Gone Girl en een sprankje Pretty Little Liars. Stop dat in de Netflix-blender en voilà, je krijgt YOU. Een meeslepende en hypnotiserende serie over Joe Goldberg (gespeeld door Penn Badgley, Dan uit Gossip Girl), die ontzettend verliefd wordt op Beck (Elizabeth Lail uit The Blacklist). Joe is slim, héél slim en obsessief. Hij gebruikt technologie om Beck voor zich te winnen en wanneer dat gebeurt, transformeert hij langzaam van stille stalker naar heftige vriend. Hij is ziek van jaloezie en dat betekent voor Beck alleen maar slecht nieuws. Haar beste vriendin Peach (gespeeld door Shay Mitchell, Emily uit PLL) heeft Joe al snel door, maar kan ze hem tegenhouden? Bekijk de spannende trailer hieronder!



Bron: Netflix | Beeld: Netflix, YouTube

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.