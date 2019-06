You go girl, Selena heeft kritiek op immigratiebeleid

Selena Gomez houdt zich niet langer stil. De actrice maakt zich druk om de zware omstandigheden waarin immigranten in de Verenigde Staten (moeten) leven en iedereen mag dat weten. De 26-jarige zangeres plaatste zaterdag op Instagram een foto van zichzelf, maar schreef in de reactie daaronder wel een hele uiteenzetting over de immigrantenkwestie.

“Kinderen in kooien! Slapend op betonnen vloeren met aluminium dekens! Geen toegang tot basisvoorzieningen! Hoe kan dit nog steeds???”, vraagt Selena zich hardop af. “Het is volledig inhumaan om iemand zo te behandelen, laat staan kinderen. Ik kan me niet eens voorstellen hoe zij zich moeten voelen.”

Afgelopen

Het moet daarom maar eens afgelopen zijn, vindt de zangeres. “Blijf niet stil in deze mensenrechtenkwestie”, roept ze haar volgers op. Take that Trump.

Bron: ANP | Beeld: GettyImages