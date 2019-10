You rock girl: Brie Larson wil Marvel-film met alleen maar heldinnen

Kan jij ook zo genieten van Captain America en de Hulk. Dan hebben we nu al helemaal goed nieuws voor je. Brie Larson, de actrice die Captain Marvel speelt, is met producent Kevin Fiege in gesprek over een film met alleen maar heldinnen.

Samen met haar vrouwelijke collega’s heeft ze ‘serieuze gesprekken’ gevoerd met Marvel-producent Kevin Feige. Dat zegt ze in een interview met Variety. Niet alleen Brie ziet dit idee dus zitten, ook haar andere Marvel collega’s willen een film met alleen maar heldinnen.

Captain Marvel

Captain Marvel was de eerste Marvel-film met een vrouw in de hoofdrol. Een historische moment omdat Fiege het eerst niet aan durft om een film met een vrouw in de hoofdrol uit te brengen. Er werd namelijk gedacht dat zo’n film veel minder kijkers zou trekken. De film werd uiteindelijk een mega groot succes. Er is zelfs al een tweede film in de maak.

Bron: nsmbl.nl | Beeld: GettyImages