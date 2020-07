‘You’ seizoen 3 compleet: Joe’s verhaal is helemaal geschreven

Aan het einde van You hadden we heel veel vragen. Want wie was bijvoorbeeld de mysterieuze buurvrouw op wie de stalker zijn oog heeft laten vallen? In ieder geval niet zijn moeder, zo onthulden de makers al eerder. Geen zorgen, al deze losse eindjes zullen snel aan elkaar geknoopt worden. De makers hebben Joe’s verhaal voor seizoen 3 al helemaal geschreven.

En ja, dat betekent dat de toekomst van je favoriete stalker vanaf nu vastligt. Spannend!

Let wel: het gaat hier om de boeken. En die willen soms nog wel net wat afwijken van het verhaal in de serie. Maar auteur Caroline Kepnes liet weten in haar Twitter-bio: ‘Ja, ik ben klaar met het schrijven van het derde Joe Goldberg-boek.’ Ze is zelfs al zo ver dat ze potentiële covers heeft gezien een paar weken terug. En één ding kan ze verklappen: Joe blijkt niet echt een fan te zijn van het woord ‘soonish’.

Hello! You3 is done and I know I keep saying “soonish” but it’s truly so done that I saw possible covers last week. Your patience in a pandemic means the world to me. Thank you for waiting! Soonish he’s yours.

Also spoiler alert. In You3 Joe bitches about the word “soonish”🤗

— Caroline Kepnes (@CarolineKepnes) July 20, 2020