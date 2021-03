Deze ‘You’-ster zien we terug in de Gossip Girl-reboot

Van de eerste beelden van de Gossip Girl-reboot gaat ons hart toch wel wat sneller kloppen. Hoewel we (waarschijnlijk) Serena, Blair en de rest niet terug gaan zien, maakt wel een andere oude bekende haar opwachting. Déze You-ster speelt namelijk een rol in de serie.

Nee helaas, we hebben het niet over Penn Badgley. Hóe leuk zou het zijn als hij terug zou keren?

Gossip Girl-reboot

Maar het is toch echt Elizabeth Lail (Beck) die haar opwachting zal maken in de Upper East Side. Hopelijk eindigt deze show voor haar beter dan You, want daar wist ze niet uit handen te blijven van de moordlustige Joe Goldberg.

Weinig bekend

De actrice zelf bevestigde dit weekend ook het nieuws via haar Instagram Stories. Wat haar rol precies gaat zijn in de Gossip Girl-reboot, is nog niet helemaal bekend. Wel zal ze zich dus aansluiten bij de alsmaar groeiende cast. Onder meer Emily Alyn Lind, Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Julien Calloway, Whitney Peak, Evan Mock, Tavi Gevinson, Zion Moreno en Savannah Lee Smith worden weer geteisterd door anonieme berichten.

Verhaallijn

Schrijver en producer Joshua Safran vertelde eerder al over de nieuwe personages en aanstaande verhaallijnen: ‘Het heeft veel te maken met hoe de wereld er nu uitziet, waar rijkdom en privileges vandaan komen, en hoe je daarmee omgaat.’ Interesting, interesting.

Bekende gezichten

Helaas dus geen S. (Serena van der Woodsen) op Grand Central, want een hele nieuwe lading aan acteurs is opengetrokken voor deze reboot. Wat wél lekker oud en vertrouwd is, zijn de uniforms, de bevoorrechte scholieren en natuurlijk… Gossip Girl. Ook wordt de reboot een stuk inclusiever. Whitney Peak verklaarde aan Dazed hoe belangrijk dat is: ‘Het is geweldig om mensen te zien die op jou lijken en die in dezelfde dingen geïnteresseerd zijn die toevallig in de entertainment werkzaam zijn, omdat het zo invloedrijk is en duidelijk een afspiegeling is van de tijd.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gossip Girl (@gossipgirl)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Elizabeth Dean Lail (@elizabethlail)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: TeenVogue | Beeld: Still