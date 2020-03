De oproep van 3FM-dj Sander Hoogendoorn aan radiostations om op vrijdagochtend om 08:45 uur het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ te draaien, krijgt veel gehoor. Naast bijna alle radiostations in Nederland doen inmiddels ook stations in België en het Verenigd Koninkrijk mee.

You’ll Never Walk Alone

Het initiatief werd afgelopen dinsdag de wereld ingeslingerd als steunbetuiging. Sander belde toen in de uitzending van Sanders Vriendenteam met collega Jeroen Kijk in de Vegte van NPO Radio 2 om het idee te lanceren. Sander: ‘Deze crisis laat zien dat het mensen bij elkaar brengt. We moeten met zijn allen, Mark Rutte zei het al, de schouders eronder zetten om hier uit te komen. Toen dacht ik, kunnen we niet met alle ochtendshows van Nederland op dezelfde tijd een plaatje draaien?’

De meewerkende radiostations tot nu toe zijn:

Nederland

NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, 100% NL, Radio 10, Veronica en meer.

België

Stubru, Radio 1, Radio 2, Joe, Willy, Q-music, Klara, Nostalgie, NRJ en MNM.

Rest van Europa

Groot-Brittannië (BBC Radio 1 en BBC Radio 2), Luxemburg (Radio 100,7), Duitsland (WDR 4, SWR3, RBB), Oostenrijk (ORF Austria, OE3), Estland (Radio 2), Bulgarije (Bulgarian National Radio), Finland (Yle Vega, Yle X3M), Letland (Latvijas Radio), Slowakije (Radio and Television Slovakia), Romenië (Radio Romania) en Spanje (Radio Nacional de España).

Bekijk de video hieronder.