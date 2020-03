You’ll Never Walk Alone: Sander Hoogendoorn doet oproep tot gezamenlijke actie

Waar de Italianen artiesten hebben als Eros Ramazzotti, was toch wel de vraag welk nummer ons samen zou kunnen brengen. André Hazes met ‘Leef’ is misschien wel erg toepasselijk, maar met ‘You’ll Never Walk Alone’ gaat Sander Hoogendoorn iedereen in Nederland proberen te verenigen in deze lastige tijd.

De ochtendpresentator van 3FM stelt dan ook voor dat alle ochtendshows vrijdagochtend om 8.45 uur gelijktijdig dit nummer draaien.

You’ll Never Walk Alone

Sander belde dinsdag in de uitzending van Sanders Vriendenteam met collega Jeroen Kijk in de Vegte van NPO Radio 2 om het idee te lanceren. Sander: ‘Deze crisis laat zien dat het mensen bij elkaar brengt. We moeten met zijn allen, Mark Rutte zei het al, de schouders eronder zetten om hier uit te komen. Toen dacht ik, kunnen we niet met alle ochtendshows van Nederland op dezelfde tijd een plaatje draaien?’

Andere suggesties

Wat Sander betreft wordt het You’ll Never Walk Alone, al staat hij open voor andere suggesties. ‘Omdat het kan slaan op mensen in de zorg, mensen die ziek zijn of even niet naar buiten kunnen.’ Jeroen Kijk in de Vegte kreeg er kippenvel van. ‘Ik voelde hem gelijk binnenkomen, ineens krijgt die plaat een andere betekenis’, reageerde Jeroen, die het idee gaat voorleggen bij Jan-Willem Roodbeen met wie hij de Radio2-show Jan-Willem Staat op presenteert.

Sander gaat komende dagen de overige ochtendshows mobiliseren.

Bron: ANP | Beeld: iStock