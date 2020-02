You’re not gonna tempt me: Nederlandse versie ‘Temptation USA’ in de maak

We schreven het al eerder, maar Temptation USA is eigenlijk 100x beter dan onze eigen variant. Hoewel we al bijna kunnen genieten van de versie zoals we ‘m gewend zijn, heeft Videoland ook goed nieuws. Er is een Nederlandse versie van Temptation USA in de maak!

Lees ook:

Evan en Morgan: het droomkoppel van ‘Temptation Island USA’ is niet meer

Dat bevestigt de streamingdienst aan NU.nl na eerdere berichtgeving van Shownieuws. Een woordvoerder laat weten: ‘Bij Videoland proberen we vaak iets anders te doen, zoals de afgelopen twee jaar met een exclusieve Temptation Island VIPS-versie. Vanwege het succes van Temptation Island USA bij Videoland is besloten om dit jaar een Nederlandse versie hiervan te brengen.’ Hoe leuk!

Nederlandse versie

Nu denk je misschien, maar wát is er dan precies anders? Als eerste gaat het niet zozeer om het weerstaan van de verleiding, maar om de koppels los van elkaar de gelegenheid te geven om uit te zoeken of ze echt elkaars soulmates zijn. Daarnaast ligt de leeftijd van de stellen wat hoger. Minder twerken dus, meer op zoek naar ware liefde.

Rick Stooksteder

Ook is de presentator minder gericht op het uit elkaar drijven van de stelletjes zoals Rick Stook, euh, Brandsteder weleens kan doen. Nee, Mark is op het eiland meer een soort begeleider. Hij legt de problemen in hun relatie onder een vergrootglas en moedigt iedereen aan vooral zichzelf te ontwikkelen. Want wat is het doel? Weten wie je zelf bent én van jezelf leren houden. Mooi, toch?

Populair

Het is dan ook niet voor niks dat deze variant razend populair blijkt te zijn op Videoland. Hoewel we natuurlijk ‘huisje, tuintje, kindje’-Timtation voor geen goud hadden willen missen, maakt dit concept wel dat je uiteindelijk ook echt geïnvesteerd begint te raken in de relatie van de koppels. Want moet je wel met iemand zijn als diegene verklaart gewoon weer simpelweg terug te keren naar zijn single leven als het uit gaat? (Ja, we kijken naar jou Casey). Wanneer onze variant hiervan precies op Videoland staat, is nog niet duidelijk. Maar een ding staat vast: wij gaan kijken.