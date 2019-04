Youtube-fenomeen Nikkie de Jager krijgt hulp van Snoop Dogg

Bij elk poedertje, crèmepje, kwastje en kleurtje geeft Snoop tekst en uitleg over de handelingen van ‘Nick Nack’. ‘O wow geweldig’, concludeert de rapper als Nikkie klaar is. ‘Ik ben trots en blij hier deel van uit te mogen maken’, zegt Snoop in zijn studio, van waar hij – uiteraard onder het genot van een joint – Nikkies doen en laten becommentarieerd. ‘Als je me nodig hebt, ben ik er voor je.’

Ook Nikkie is blij met de samenwerking. ‘OMG!!! Vandaag krijg ik hulp van een heel bijzondere gast: Snoop Dogg!!!’, jubelt de Nederlandse make-upartiest op YouTube.

