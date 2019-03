Move over, Jimmy Fallon: deze YouTuber krijgt als eerste vrouw haar eigen late night show

De kans is groot dat je typische Amerikaanse late night shows koppelt aan mannelijke figuren, zoals Jimmy Fallon, Seth Myers en Conan O’Brien. Maar niet voor lang meer, want voor de eerste keer in de geschiedenis van televisie krijgt nu een vrouw haar eigen late night show. Het gaat om YouTuber Lilly Singh, die met haar ruim acht miljoen volgers op Instagram erg populair is in de Verenigde Staten.

Singh maakte het grote nieuws zelf bekend tijdens een interview met Jimmy Fallon in diens late night show. Daarna deed de 30-jarige YouTuber, die ook bekend staat als comedienne en actrice, nog uitgebreid verslag op Instagram.

Eerste vrouw met late night show

Tijdens de uitzending van Jimmy Fallons late night show zegt Singh dat ze groot nieuws heeft. Als Fallon haar vraagt wat dat dan is, mag ze het eindelijk van de daken schreeuwen: de YouTuber krijgt haar eigen late night show op de Amerikaanse zender NBC. En da’s best bijzonder, gezien ze de eerste vrouw is met haar eigen late night show. Na de bekendmaking barst het publiek uit in gejuich en ook Fallon feliciteert haar met het grote nieuws. De show gaat A Little Late With Lilly Singh heten en zal in september van start gaan. Wanneer Fallon en Singh uitgebabbeld zijn, komt mede presentator Seth Meyers, die zelf ook een late night show heeft, ten tonele. Met z’n drieën proosten ze op het fantastische nieuws.

Bekijk het fragment hieronder:

‘It’s time to make magic’

Ook op Instagram kan Singh haar vreugde niet verbergen. ‘Ik kan niet geloven dat ik dit schrijf. Het is zo onwerkelijk,’ schrijft ze in haar post op Instagram. ‘Ik ben zo blij om aan te kondigen dat ik mijn eigen late night show krijg op NBC! (…) Ik ben zo dankbaar om aan te sluiten bij deze geweldige familie van late night hosts. Ik ben verdoofd. Ik kan het nog niet verwerken. Ik ben hier al zo lang mee bezig en ik ben zo blij het eindelijk te mogen delen,’ aldus Lilly. Nadat ze iedereen heeft bedankt, geeft de YouTuber aan dat het tijd is om aan het werk te gaan. ‘Het wordt tijd om magie te maken. Tijd om harder te werken dan ooit tevoren.’

Beeld: ANP, YouTube, Instagram