Zoinks! Zac Efron krijgt grote rol in nieuwe ‘Scooby-Doo’-film

Veel klassiekers worden de laatste tijd in een nieuw jasje gestoken. Zo ook Scooby-Doo. En deze variant is zeker het bekijken waard, want niemand minder dan Zac Efron zal een van de hoofdrollen vertolken.

Hij zal te zien zien als Fred in deze remake. Maar dat is niet de enige bekende naam die de makers aan zich hebben weten te binden. Ook Amanda Seyfried heeft een grote rol te pakken, namelijk die van Daphne. De film Scoob zal naar alle waarschijnlijkheid pas mei 2020 in de bioscoop draaien, maar dat maakt de voorpret niet minder leuk.

Scooby-Doo

Want ook is al bekend dat Will Forte (Saturday Night Live) Shaggy zal zijn, Gina Rodriguez (Jane the Virgin) Velma speelt en Tracy Morgan (Saturday Night Live) zal Captain Caveman vertolken. Frank Welker spreekt ook nu weer de stem van de geliefde hond, Scooby-Doo, in. Dit deed hij ook al in de serie van 1969 tot 1970. Can’t wait!

Bron: Pretty52 | Beeld: ANP