Wil je zien: deze nieuwe beelden van Zac Efron in de ‘Ted Bundy’-film zijn angstaanjagend

Heb je de documentaire over Ted Bundy al in één ruk uitgekeken? Grote kans dat je dan al alles weet over de film met niemand minder dan Zac Efron in de hoofdrol. De nieuwe trailer laat zien dat ook Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile angstaanjagend wordt.

Hoewel er veel kritiek was op de eerste beelden – er zou een te romantisch beeld worden neergezet van de psychopaat – bewijst deze nieuwe trailer dat de High School Musical-acteur wel degelijk een huiveringwekkende Bundy kan vertolken. Efron kruipt volledig in de rol van de seriemoordenaar en weet de kijker achter te laten met kippenvel.

Borgtocht

In de nieuwe beelden zien we Ted nadat hij vrij is op borgtocht. Samen met zijn vrouw Elizabeth zit in een Amerikaanse diner en doet hij er alles aan om haar te overtuigen van zijn onschuld. Zij zou hem namelijk hebben aangewezen als de dader na het tonen van een foto door de politie. Dat Zac hier geheel het karakter van Bundy weet vast te pakken, blijkt wel wanneer hij met een glimlach zegt: ‘Of ik word gek of ik word erin geluisd.’ Wanneer de film precies op Netflix komt te staan, is nog niet duidelijk.

