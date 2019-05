Zac maar lekker door, door, door: Zac Efron als sexy serial killer in nieuwe Ted Bundy-film nu te zien op Netflix

We kijken er al maanden naar uit: Zac Efron als Amerika’s beruchtste seriemoordenaar Ted Bundy. Na het zien van het fascinerende ‘The Ted Bundy Tapes’, de in januari verschenen docuserie op Netflix over de o zo ‘charmante’ moordenaar, konden we al niet meer wachten. Gelukkig hoeft dat niet langer: ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ is vanaf vrijdag 3 mei te zien bij de streamingsdienst.

Liefde maakt blind

De film focust naast Efron als Bundy, ook vooral op Lily Collins, die zijn vriendin Elizabeth Kloepfer speelt. Ze geloofde jaren in de onschuld van haar man, die tientallen vrouwen misbruikte, verkrachtte en vermoordde.

Handsome killer

Bundy staat naast zijn gruwelijke moordpartijen ook vooral bekend om zijn goede looks, die hij misbruikte om het vertrouwen van zijn slachtoffers te winnen. Zac Efron is door zijn hunk-status natuurlijk een goede match, al zagen we ‘m eerder vooral in romcoms en andere comedy’s. We zijn dus razendbenieuwd om hem in deze andere rol te zien.

Voor je met een zak popcorn op de bank ploft, kun je hieronder nogmaals de veelbelovende trailer bekijken.

Bron: Superguide | Beeld: ANP