Als ‘CEO van Fuckboy Airlines’ heb je natuurlijk wel een reputatie hoog te houden. Of ja, zo denkt Zach uit Temptation Island er in ieder geval over. De ‘player’ doet namelijk een nogal bijzondere uitspraak over het aantal bedpartners dat hij gehad heeft.

In Goedele on Top besluit de seksuoloog eens na te vragen met hoeveel vrouwen Zach de lakens heeft gedeeld. ‘Meer dan een gynaecoloog’, is zijn eerste gekscherende antwoord. ‘Meer dan mijn IQ, denk ik.’

Zach bedpartners

En het aantal bedpartners is volgens Zach aanzienlijk. ‘Ik heb een hoog IQ, dus ja.. Ik krijg ook veel fanmail, tot aan het bizarre toe. Ik word gevraagd voor swingerclubs, orgies, rare fotoshoots, podcasts, van alles.’ Eerder deed hij al de iconische (ahum) uitspraak ‘fuckboy ben je voor het hele leven’. Maar ja, wat wil hij hier nu eigenlijk mee zeggen? ‘Fuckboys zijn jongens die bepaalde tactieken hebben om doelen te bereiken. Meestal seksueel getint. Dat is heel erg ‘pleasend’ gedrag. En op het moment dat het doel bereikt is, laten ze hen compleet vallen. Het was meer gewoon een oneliner.’ Duidelijk, Zach.

Respectloos

Zach noemde ondertussen in de afleveringen Simone ‘respectloos’, terwijl hij behoorlijk vunzige opmerkingen typt in Spotify naar Romee. Hypocriet? Een beetje maar. Toch heeft hij een verklaring voor zijn gedrag en ziet hij de uitspraken van zijn ex (?) en zijn gedrag als twee losse dingen. ‘Los van of ik een fout heb gemaakt of niet, mag ik nog wel beoordelen op wat ik zelf zie.’

Oud zeer

Hij vervolgt: ‘Het was vooral oud zeer wat naar boven kwam. Jullie zien maar één week Temptation, maar ik mocht bijvoorbeeld nooit met Simone hand in hand lopen, omdat ze bang was dat ze dan bekenden tegen zou komen. Terwijl ze hier op Temptation gelijk hand in hand met verleider Bas gaat lopen. Dat raakte mij erg. Dat vond ik irritant.’

Geen relatie

Dat Zach en Simone inmiddels geen relatie meer hebben, dat lijkt zo klaar als een klontje. Niet alleen dook de ‘fuckboy’ onder de lakens met een verleidster, ook buiten de afleveringen om gaat het goed mis. Op Instagram worden verschillende steken onder water uitgedeeld, en ook leek de blondine al haar mond voorbij te praten over de huidige status van hun liefde. Spoiler: het vuur tussen hen is behoorlijk bekoeld.

