Wow: de boel escaleert nogal tussen Zach en Simone

Dat de intelligente lockdown zijn weerslag kan hebben op koppels, is inmiddels bekend. Ook de relatie van Temptation-Zach en Simone lijkt flink te ontsporen tijdens deze periode. Want eh, de boel tussen hen is nogal geëscaleerd.

Pas op, druifje, spoilers op komst!

In de aflevering van Temptation Island van vorige week was al te zien hoe het kleine kind in Zach naar boven kwam. Hij zat continu achter verleidster Romee aan, maar op het moment dat er camera’s in de buurt waren was hij degene die deed alsof Romee achter hem aanzat. Meisjes plagen, kusjes vragen. Het bevestigde maar weer eens dat Zach’s ontwikkeling op het gebied van romantiek is blijven steken in groepje 3.

Afijn, over die spoilers. In de aflevering die sinds vandaag op Videoland staat, is te zien hoe Zach de lakens deelt met Romee. En je kunt er geen lakens, ahum, doekjes omheen winden: de beelden laten duidelijk zien dat de verleidster en de ‘CEO van Fuckboy Airlines’ seks hebben.

Oeps, foutje? Nee hoor. Zach vindt niet dat deze escapade zijn schuld is. “Bas heeft er voor gezorgd dat de ware Simone naar boven kwam: een Simone die slecht over mij praat en mij in twijfel trekt. Een Simone die een tekort aan respect naar haar partner heeft. Dit was ook het moment dat ik echt dacht: ‘F*ck it, dan’.”

Op haar beurt noemde Simone Zach ‘een waardeloze klootz*ak die een vrouw als haar niet verdiend’.

