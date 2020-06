Zach geeft toe: ‘Heb op de dreamdate twintig uur lopen janken’

Zach zette zichzelf neer als een ware vrouwenverslinder in Temptation Island. Hij was immers niet voor niks de CEO of Fuckboy Airlines. Wás ja, want hij schijnt nu de transformatie naar een fitboy hebben ondergaan. Toch bleek de vork ook op het eiland al iets anders in de steel te zitten: Zach zou tijdens de dreamdate alleen maar hebben ‘lopen janken’.

In een interview met Grazia klapt de voormalig (?) casanova uit de school. Naar zijn mening zou de montage hem namelijk zo hebben neergezet, dat het leek of het hem maar weinig boeide.

Zach janken

Zach: ‘Dit is hoe de tv-wereld werkt en de dingen die je ziet, zijn natuurlijk ook echt gebeurd.’ Volgens hem kunnen verleidsters Romee en Bibi dan ook beamen dat er van hem ook heel veel níet is uitgezonden. ‘Ik was een week lang heel emotioneel en heb op de dreamdate twintig van de 24 uur uur lopen janken. Ergens misschien beter, ze hadden me ook kunnen afspiegelen als een slappe lul die alleen maar emotioneel zat te wezen.’

Losgekomen

De hartenbreker heeft inmiddels toegegeven weer gelukkig te zijn in de liefde en daarmee is het verhaal met Simone ook echt ten einde. Zach is dan ook eindelijk een beetje losgekomen van zijn ex. ‘Mijn vrienden zijn heel blij dat dat gelukt is, want ik was obsessed met haar. Ik ben blij dat ik er nu voor mezelf een punt achter kon zetten.’

Spijt

‘Ik denk dat dat het meest waardevolle is wat ik eraan over heb gehouden: Ik ben zo gegroeid.’, sluit Zach af. ‘Spijt heb ik wel van mijn alcoholgebruik op de tweede dag, want ik wist wat er zou kunnen gebeuren. Ik had dus beter niet zo veel kunnen drinken, maar dan had het ook geen leuke tv opgeleverd.’

Bron: Love Reality | Beeld: RTL