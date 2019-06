Met je billen bloot: dit strandlaken blijft áltijd zandvrij

Met deze temperaturen vertrek je het liefst linea recta naar het strand (net zoals de rest van Nederland). Maar eenmaal daar aangekomen, blijkt dat zand overal toch iets minder chill dan je je had voorgesteld. Enter hier: de handdoek waardoor je daar nooit meer last van hebt.

Want ja als het zand eenmaal ergens zit, zit het ineens overal. In je eten, in je boek, oh en thuis meestal nog een halve kilo als je je uitkleedt. Kleine realisatie: op een strand is nu eenmaal heel veel zand. Ja, heel gek. Daarom is deze strandhanddoek echt de ideale uitvinding.

Zandvrij

Want, hoe magisch het ook lijkt, dit ding blijft zandvrij. Hoe werkt dat? Nou door de dubbele laag valt het zand eigenlijk automatisch door de doek heen en zit het niet meer overal te kriebelen. Het lijkt wel magisch. Ook neemt het strandlaken geen vocht op, waardoor er niet allerlei schimmels ontstaan. Als je ‘m mee naar huis neemt, wel even uitkloppen, maar verder kan een kind de was doen.

Koopje

Al voor €29,95 heb je dit strandlaken groot genoeg voor 2 personen. Het XL-formaat is namelijk 2 bij 2 meter: handig! Kun je lekker chillen zonder je druk te maken over waar dat zand nu eigenlijk blijft. Scoren? Dat kan hier. Vamos a la playa oh o-o-o-oh.

Bron: Flair.be | Beeld: Site, iStock