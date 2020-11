Het nieuwe album met de 3JS werd meteen een enorme hit en hij is ook net opnieuw vader geworden. Afgezien van een klein lockdowndipje gaat het heel lekker met Jan Dulles (45).

Geboren: 15 januari 1975 in Volendam

Relatiestatus: Woont samen met zijn vriendin Caroline Mol in Volendam. Ze hebben twee kinderen: zoon James (2) en docher Donna (3 maanden).

Carrière: Jan Dulles is de zanger van de 3JS, die in 2007 doorbraken met hun album Watermensen. Inmiddels hebben ze met De aard van het beest alweer hun negende studioalbum uitgebracht. Ze waren te zien in tv-programma’s als De zomer voorbij, De beste zangers van Nederland en DWDD. De 3JS toeren elk jaar langs de theaters en Jan was in 2014 te zien als Jezus in The passion. De 3JS deden verder in 2017 een zeer succesvolle tour rond het U2-album The Joshua tree. In 2021 brengen de heren opnieuw een eerbetoon aan hun favoriete artiesten uit de jaren tachtig en negentig in hun Hero’s of music unplugged-tour. Ook reizen ze tot eind november nog door het land met hun theatershow Het beest uitgekleed.

Jullie nieuwe album De aard van het beest scoort mega goed. Wat is na al die jaren het geheim van de 3JS?

‘Nederlandstalige muziek doet het in ’t algemeen heel goed en op die stroom gaan wij nog steeds mee. Ondertussen kennen ze ons natuurlijk bij radio en televisie, en we doen altijd ons best om niet in herhaling te vallen; dat zit niet in ons.’

Wat maakt dit album weer anders dan voorgaande platen?

‘Bij ons is elk album een compleet nieuw avontuur. Qua liedjes, qua verhalen… Er zit elke keer een periode van tweeënhalf jaar tussen onze platen en in die tussentijd gebeuren er dingen waardoor we weer anders in het leven staan. Elk album is weer een stapje verder. Natuurlijk zit er altijd een soort herkenbaarheid in de muziek van de 3JS. De basis is folk-achtig, het is melodieus en mijn stem is herkenbaar, dus het maakt eigenlijk niet uit wat we doen: zodra ik ga zingen, weten de mensen dat het de 3JS zijn.’

In de tussentijd werd je twee keer vader, dat zal ook invloed hebben gehad?

‘Ja, heel veel. We zijn begonnen met schrijven toen ik net vader was geworden van James. Daarna besloot ons vorige bandlid Jan de Witte ermee te stoppen. Normaal zou je dat terug horen in de teksten die ik schrijf, maar die tegenslag kon ons er niet van weerhouden om een positief album te maken. Ik zat zo goed in mijn vel, vooral ook vanwege het vaderschap. Uiteindelijk is De aard van het beest onze meest positieve plaat ooit geworden.’

Je werd vrij laat vader; wilde je eerst nog even van het leven te genieten?

‘Je zou denken van wel, maar dat is niet bewust zo gegaan. De moeder van mijn kind en ik zijn nog niet zo heel lang bij elkaar. Achteraf gezien was het wel fijn dat ik alles al heb meegemaakt voordat ik vader werd. De behoefte om flink door te zakken, heb ik nu niet meer, daar ben ik blij om. Als ik weet dat bekenden in de kroeg zitten en het gezellig hebben, heb ik helemaal niet meer dat gevoel van: daar móet ik ook bij zijn. Ik denk dan eerder aan de kater van de dag erna waar ik geen zin meer in heb. Ik weet namelijk dat ik daar altijd last van heb.’

Wat zijn uitspattingen die je nog wél hebt in je leven?

‘Ik heb geen uitspattingen meer, ik ben heel rustig geworden. Tuurlijk lust ik graag een wijntje en ik drink ook weleens een fles, maar het is lang geleden dat ik dronken was. Vroeger was ik wel enigszins rock-’n-roll, toen kwam ik graag in het uitgaansleven. Maar tegenwoordig ken ik heel wat mensen die méér rock-’n-roll zijn dan ik.’

En hoe zit het met de 3JS-groupies?

‘In de begintijd waren die er wel, maar ons publiek groeit heel erg met ons mee, dus de fans zijn nu ook allemaal moeders met kinderen. Dat vind ik helemaal prima. De teksten die ik schrijf, zijn verhalen die horen bij mensen van mijn leeftijd. Ik kan geen liedjes meer schrijven over een prille verliefdheid of een eerste zoen, dat ligt zo ver achter me.’

Waarom werkt het tussen jou en je vriendin Caroline?

‘Grappig genoeg omdat wij vaak botsen. We zijn in veel dingen het tegenovergestelde en hebben ook vaak meningsverschillen thuis. Maar dat blijkt dus goed te werken: zeggen waar het op staat. Zij zegt het gewoon tegen mij als ik dingen anders moet aanpakken, dat heb ik wel nodig.’

Is er veel veranderd in jullie relatie nu jullie ook ouders zijn?

‘Ja, dat wel. We houden zo verschrikkelijk veel van die twee, dat heeft onze band zó sterk gemaakt. Ik denk dat wij alleen al om de kinderen nooit meer uit elkaar gaan. Natuurlijk is alles anders als je een gezin hebt; als we ’s avonds ergens heen willen, moeten we eerst oppas regelen. We proberen wel etentjes samen te plannen, maar we gaan er niet meer zo vaak op uit als vroeger. De afgelopen maanden helemaal niet natuurlijk, we zijn nog nooit zo veel samen geweest. Op een gegeven moment waren we allebei blij als ik weer een dagje weg kon voor werk.’

Tekst: Jill Waas | Foto’s: Liz van Campenhout

Met dank aan Bar Bonnie

