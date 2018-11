Zangeres Jessie J over onvruchtbaarheid: ‘Ik zal ooit moeder worden’

Het was een zware week voor Jessie J. Zo vertelde de 30-jarige zangeres vorige week tijdens een concert in de Royal Albert Hall in Londen eerlijk over haar onvruchtbaarheid. Ze kreeg vervolgens veel steun van haar fans, waarvoor ze erg dankbaar is.

Op Instagram Stories vertelde Jessie openhartig over haar onvruchtbaarheid en de hoop die ze blijft houden om ooit haar kinderwens in vervulling te laten gaan.

Onvruchtbaar

Tijdens het concert in Londen wilde Jessie in alle eerlijkheid haar verhaal doen. ‘Ik ben een van de miljoenen vrouwen en mannen die hiermee kampen,’ vertelde ze. Vier jaar geleden kreeg de zangeres te horen dat ze geen kinderen kon krijgen. Het bekende nummer, Four Letter Word, gaat over haar kinderwens, legde de Britse zangeres uit aan haar fans.

‘Ik geloof in wonderen’

Op Instagram Stories vertelt Jessie nogmaals over haar droom om ooit kinderen te krijgen, die ze ondanks haar onvruchtbaarheid nooit zal opgeven. ‘Ik zal ooit moeder worden. Ik geloof in wonderen,’ schreef ze. Ze wil daarnaast nadrukkelijk haar fans bedanken voor alle steun. ‘Dankjewel voor jullie lieve woorden. Jullie steun is overweldigend, het was eng om zo eerlijk te zijn. Maar het is de waarheid.’

