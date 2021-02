Zo zoet: zangeres Tabitha verloofd met vriend

Tabitha (28) deelde gisteravond heel leuk nieuws: haar vriend Mauron Vlaar ging voor de zangeres op zijn knieën. Met de meest prachtige foto’s kondigt het koppel hun verloving aan op Instagram. En wát een zoete plaatjes.

Tabitha verloving

‘I SAID YESS!!!!’, schrijft ze in het bijschrift van de foto’s van het moment waarop ze gevraagd werd door haar vriend. Op de foto’s is te zien hoe Mauron op zijn knieën gaat en Tabitha dé vraag stelt. Ook plaatjes van hoe de twee elkaar omhelzen en een close-up van de verlovingsring worden gedeeld.

Felicitaties

Tabitha kan rekenen op heel wat felicitaties. ‘Jaaaaaaa gefeliciteerd schatjes! Wat een mooi geluk ❤️’, schrijft Glennis Grace. Ook VIVA Mama-columnist Roxeanne Hazes laat van zich horen: ‘Gefeliciteerd lieverds ❤️.’ Nienke Plas laat nog achter: ‘IK WIL EEN GROEPSKNUFFEL MET JULLIE #squeezethelovebirds🤗❤️ Hoe leuk! Gefeliciteerd mooie mensen! Jullie dochter heeft zo een gelukkige en fijne papa en mama hebben uitgekozen!’

Eerste kindje

Tabitha verwacht een kindje met haar vriend Mauron, met wie ze inmiddels drie jaar samen is. De zwangerschap maakte de zangeres eind oktober bekend met een prachtige foto van haar ontblote babybuik.

Hitmachine

Tabitha brak door met hits als Hij is van mij, een duet met Maan in samenwerking met Kris Kross Amsterdam, Slapen met het licht aan dat ze zong met zanger Nielson, Het spijt me niet en Moment, met Kraantje Pappie en wederom Kris Kross. Afgelopen september bracht Tabitha haar debuutalbum uit, Hallo met mij, waarvan ze ook de gelijknamige single uitbracht. Daarnaast was ze te zien in het afgelopen seizoen van Beste Zangers.

