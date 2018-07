Zaterdag is het National Lipstick Day en daarom kun je op deze plekken gratis lippenstift scoren

Warme truien, linkshandigen, orgasmes, mensen die naakt tuinieren, you name it en het heeft tegenwoordig z’n eigen officiële dag. Dus ja, zo ook lippenstift. En dat brengt in dit geval erg leuke gevolgen met zich mee.

Zaterdag mag je je allermooiste lippenstift uit zijn doosje toveren, want dan vieren we National Lipstick Day. Reden genoeg voor cosmeticamerk MAC om groots uit te pakken en gratis lippenstift (t.w.v. € 19,50) uit te delen. Ja, je leest het goed. Gratis. Helemaal voor niets. Je hebt de keuze uit de volgende vier kleuren: Coral Bliss, CB 96, Costa Chic en Ruby Woo.

Wij Nederlanders zijn natuurlijk altijd te porren voor een gratis productje hier of daar, maar voor deze actie zetten we zelfs in het weekend onze wekker. Handig dus om even te weten waar je je hoe laat moet melden. Komt ie.

Bijenkorf Amstelveen: 09.30 – 19.00

Bijenkorf Amsterdam: 10.00 – 21.00

Bijenkorf Den Haag: 10.00 – 20.00

Bijenkorf Eindhoven: 10.00 – 19.00

Bijenkorf Maastricht 10.00 – 18.30

Bijenkorf Rotterdam: 10.00 – 19.00

Bijenkorf Utrecht: 09.30 – 20.00

MAC Store Amsterdam: 10.00 – 18.00

MAC Store Den Haag: 10.00 – 18.00

MAC Store Utrecht: 10.00 – 20.00

MAC Store Nijmegen

MAC Store Almere

Kleine lettertjes?

Nu denk je vast dat er een addertje onder het gras zit (dat dachten wij immers ook), maar wij hebben ‘m nog niet kunnen ontdekken. De enige voorwaarde is dat er maar één stuk per persoon weggegeven wordt. En uiteraard is het welbekende OP = OP van toepassing, dus waarschijnlijk moet je er als de kippen bij zijn om te scoren.

