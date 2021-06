HBO heeft nog een trailer uitgebracht van de reboot van ‘Gossip Girl’. Het is duidelijk dat de makers de bezem er doorheen hebben gehaald om de serie van deze tijd te maken. Want ook verwende, steenrijke kinderen kunnen queer en van kleur zijn.

Toch is niet alles veranderd. Kristen Bell ‘doet’ nog steeds de stem van Gossip Girl, het gehang op de trappen is nog steeds een ding en de outfits zijn nog steeds voorzien van een dosis prep. Terwijl Frank Oceans ‘Super rich kids’ te horen is, zien we hoe de nieuwe student Zoya (Whitney Peak) de status van de coole en tikje intimiderende Julien Calloway (Jordan Alexander) bedreigt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gossip Girl (@gossipgirl)

Steenrijke tieners en high school drama: wij kunnen niet wáchten. De reboot van ‘Gossip Girl’ gaat op 8 juli in première op HBO Max.

