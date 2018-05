Je kunt nu een zeemeermin-vin sleeve voor op het strand kopen

Voor kinderen waren ze er al een tijdje, de zeemeerminnen-vin sleeves voor in het water. Maar nu zijn deze sleeves er ook voor volwassenen en zeg nou eerlijk, wie wil nou niet Ariël voor één dag zijn?

De zeemeerminstaart is van hoogwaardige, ademend, stretch 80% polyester en 20% spandex materiaal, waardoor de staart zacht, comfortabel en duurzaam is. Maar wat doet dat er toe? Met deze vin om je heupen, dartel jij in het water als een echte exotische zeemeermin.

Je doet de staart aan de rand van het zwembad aan en hup, plonsen maar. Pootje baden, teentje dippen is hiermee voorgoed verleden tijd. Je kunt de zeemeerminvin-sleeve via deze website verkrijgen.

