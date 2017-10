Dít zegt de kleur van je auto over je persoonlijkheid

Het gaat om een hoop geld én je moet er jaren blij mee zijn. Tja, het uitkiezen van een nieuwe auto is een aardige opgave. Het enige waar je misschien snel over uit bent, is welke kleur-ie moet hebben. Helaas gaan we het je op dat gebied toch ook iets lastiger maken. Want wist je dat de kleur van je auto héél veel zegt over je persoonlijkheid?

Lekker zwart-wit

Eén van de meest gekozen autokleuren is een weinig spannende: wit. Over het algemeen worden mensen aangetrokken tot wit wanneer ze mentaal toe zijn aan opheldering. Personality-wise kiest iemand voor wit wanneer-ie van clean houdt en allergisch is voor rommel, zo blijkt uit onderzoek. Kleine kans dat je in een witte auto een tas vol smerige voetbalkleren of een half leeggegeten zak chips aantreft. Bestuurders van een witte auto houden doorgaans van orde en routine in hun leven.

Na wit wordt zwart erg vaak gekozen. Vaak wordt deze kleur gebruikt om imponerend en dreigend over te komen, maar zwart is ook populair als indicator van macht en stijl. Iemand die kiest voor een zwarte bolide houdt van een vleugje mysterie en komt graag serieus over. Ook wil-ie duidelijk maken dat je niet met ‘m moet sollen. Mogelijk is de eigenaar van een zwarte auto zelfs een tikkeltje arrogant.

Grijze muis

Ook grijs/zilver is een veelvoorkomende kleur lak. Rij jij een grijze auto, dan is de kans groot dat je er niet van houdt om vol in de belangstelling te staan – je gaat het liefst op in de massa. Je hebt vast liever niet dat mensen alles van je weten en ‘verstopt’ als het ware je persoonlijkheid voor de buitenwereld.

Hoewel blauw in veel landen het vaakst als lievelingskleur wordt gekozen, is-ie als auto-kleur minder populair. Dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat mensen met blauw laten zien dat ze het niet zo nauw nemen met de norm en het leuk vinden om ‘buiten de lijntjes te kleuren’. Lichtblauw geeft aan dat je speels bent en van gezelligheid houdt.

Vurig type

Met rood kun je in het algemeen veel kanten op, maar op auto-gebied worden rode wagens vaak bestuurd door mensen die niet vies zijn van een beetje aandacht. Rood schreeuwt: ‘Ik ben leuk, kijk naar mij!’. Ah! Het is ons ook meteen duidelijk waarom knalrode sportwagens zo populair zijn bij mannen in een midlife crisis…

Good to know

Zomaar een kleurtje kiezen omdat je ‘m mooi vindt, zit er dus niet meer in. Behalve het aantal PK’s, de grootte van je velgen en wel of geen parkeersensoren kiezen, loont het dus ook om goed na te denken over de lak van je auto voor je de knoop doorhakt. En naast dat bovenstaande info handig is voor jezelf, kan het ook bijzonder goed van pas komen op een eerste date. Vraag ‘m welke kleur auto hij rijdt en je weet direct wat voor vlees je in de kuip hebt. 😉

