Zelfverzekerd en sexy dankzij boudoir: ‘Ik bewerk de foto’s nooit na’

Fotograaf Sanne Pulles (23) heeft een duidelijke missie: vrouwen die onzeker zijn over hun lijf zich sexy en vrouwelijk laten voelen. Dit doet ze door ze vast te leggen in een prachtige serie intieme foto’s. ‘De vrouwen dragen meestal slechts lingerie en de foto’s bewerk ik niet na. En tóch voelen ze zich na afloop sexy.’

Als je onzeker bent over je lijf is het misschien wel het laatste waar je aan moet denken: een fotoshoot met slechts een pikant setje aan. Toch is het volgens Sanne een van de manieren waarop vrouwen zichzelf leren omarmen. ‘Het gaat erom dat de vrouw op een andere manier naar zichzelf leert kijkt. En dat is allesbehalve ordinair en vulgair, sterker nog: het is een kunstvorm.’ En daarom biedt ze de ‘Boudoir Experience’ aan.

Hoe kwam je erbij om een Boudoir Experience aan te bieden?

‘Jarenlang ben ik ongelukkig geweest met mijn eigen lichaam. Ik woog 68 kilo bij een lengte van 1.80 meter, maar het was nooit genoeg. Ik ben zo’n 13 jaar lang overspannen geweest en op een dag dacht ik: die knop moet om. Dat was tijdens een vakantie in Singapore; ik zat in mijn derde burn-out. Ik was m’n passie voor fotografie volledig kwijt en toen dacht ik: wat wil ik nou? Ineens besefte ik dat ik vrouwen een goed gevoel over zichzelf wil geven. Maar toen dat kwartje viel dacht ik: dat moet ik zelf ook van mezelf houden. In eerste instantie heb ik dus een halfjaar aan m’n zelfbeeld en vertrouwen gewerkt en zo ben ik mijn lijf gaan waarderen. En toen ben ik dit bedrijf gestart.’

Hoe heb je dat gedaan dan, jezelf leren waarderen?

‘Vanaf mijn 16e ben ik foto’s gaan maken van mijn lijf en gezicht om mezelf anders te leren zien. Ik kwam erachter dat mijn zelfbeeld te veel heeft afgehangen van mijn gewicht. Op het moment dat ik in die derde burn-out zat wist ik het: ik ben klaar met die overspannenheid en klaar met dat zelfbeeld in combinatie met gewicht. Ik vond een eetdagboek van mezelf en daar was ik 20 kilo lichter dan op het moment dat ik dat boekje las. En toen viel het kwartje: het gaat helemaal niet om je gewicht. Je eigenwaarde moet je niet laten afhangen van je kleding en gewicht. Langzaamaan begonnen er meer kwartjes te vallen. Mijn moeder met maatje 36 voelde zich ook niet happy met haar lijf. En ik heb jarenlang gedacht: als zij het al niet is, hoezo ik dan wel? Terwijl ik nu veel lekkerder in m’n vel zit en mezelf meer waardeer. Die realisatie dat 20 kilo lichter me niet beter liet voelen, is heel belangrijk geweest. Ik ben een halfjaar gaan opschrijven wat ik mooi vond aan mezelf en zo viel die onzekerheid steeds verder weg. Ik ging mezelf bekijken in de spiegel, soms wel een kwartier per dag. Kijken hoe mijn lichaam in elkaar zat. Ik integreerde selfcare en zelfliefde in mijn dagen.’

Ben je dan ook nooit meer onzeker?

‘Absoluut wel. Er zijn dagen dat ik me als een aardappel voel. En dat mag ook: niemand is altijd honderd procent zelfverzekerd. Inmiddels weet ik dat zulke dagen maken dat ik me op andere dagen juist fantastisch voel.’

En die vrouwen die je helpt, vertel?

‘Inmiddels heb ik zo’n dertig vrouwen geholpen in een halfjaar. Ik bied een heel traject aan hè, het is niet alleen fotoshoot. Dus eerst een voortraject: wat voor beeld heb je van jezelf, hoe kan je daarvan afkomen? Tweede sessie draait om de shoot plannen; wat zie je aan de buitenkant? Haar, make-up, styling, persoonlijke verzorging. En dan de shoot zelf: een prachtig boetiekhotel in Deventer, waar ze ook kunnen blijven overnachten. Vierde sessie – mijn lievelings – dan gaan we de foto’s bekijken. Die reactie en dat moment, ongeacht hoe zelfverzekerd iemand al was, is zó bijzonder. Want heel vaak zien ze dan pas een kant van zichzelf die vrienden, familie en partners jaren zien. Dat is het mooiste. Meer dan de helft van de vrouwen gaat huilen, omdat ze zo ontroerd raken door dat te zien. Het allermooiste is dat die grootste onzekerheden niet zo erg meer lijken. Striae, de buik, borsten, billen of wat dan ook, iets waar ze zich al heel lang aan storen en dat het dan ineens wél mooi is en wel bij ze past. Dat is het mooiste wat er is. Sensueel en sexy zijn heeft niets te maken met je maat of imperfecties, maar met hoe je overkomt.’

En wat het zo bijzonder maakt: jij doet niet aan nabewerking.

‘Dat klopt. Alles wat tijdelijk is gaat weg, maar alles wat permanent is blijft. Dat wil zeggen: ik edit wel, bijvoorbeeld een pukkeltje, een blauwe plek en soms – bijvoorbeeld als iemand het niet mooi vindt of onherkenbaar in beeld wil – een tattoo. Maar verder niets. Dus ik shop iemand niet slanker en ik haal geen striae weg: als ik dat doe, is het hele doel van de fotoshoot weg. Het gaat erom dat je jezelf leert accepteren zoals je bent. En met goed licht, een goede pose en prachtige lingerie lukt dat ook zonder nabewerking.’

Hoe reageren mensen om je heen op jouw eigen boudoir foto’s?

‘In mijn ouders’ en grootouders’ generatie, is dat is wel een dingetje. Onze generatie is er opener over. Maar ouderen blijven het zien als ordinair en vulgair, totdat ze de foto’s zien. Dan denken ze: wow, dit is mooi. Ik maak natuurlijk ook foto’s van mezelf, en mijn moeder haar vriendinnen vinden dat leuk en mooi dat ik dit aanbied. Maar mijn vader z’n vrienden vinden het wel lastig. Dan zeggen ze: ‘Ik hoef toch niet zulke foto’s te zien van jouw dochter’. Terwijl, hoezo niet? Het gaat toch om mooi zijn en je zo voelen en niet om sexy zijn voor een ander.’

Kun je mee eens meenemen in die fotoshootdag?

‘Als je blijft overnachten dan stuur ik je eerst op stadswandeling door Deventer – er zitten andere tijdsloten aan wel of niet overnachten. Dan wordt ergens haar en make-up gedaan, kun je lekker koffiedrinken. Dan kom je bij mij in het hotel en doen we nog een kopje koffie, even acclimatiseren. Dan gaan we de kleding uitkiezen en bekijken we het moodboard dat je al gemaakt hebt voor de dag. Daarna is het tijd voor de fotoshoot zelf en als je niet blijft overnachten spreken we op dat moment een datum af wanneer je de foto’s kunt bekijken. Als je wel blijft overnachten, kom ik de volgende dag al langs. En je krijgt ontbijt op bed en een dinerbon’.

Maar een (onzekere) vrouw weet toch niet hoe ze moeten poseren? En wat te dragen?

‘Vrouwen nemen hun eigen kleding mee. Ze krijgen van mij van tevoren al een pdf met outfitinspiratie en ik zeg altijd: neem mee waar je je fijn in voelt. En dat kan ook een T-shirt van een vriend zijn of een lange jas of een hele mooie jurk. En dan kijken we tijdens die dag zelf waar je je op dat moment het meest comfortabel in voelt. Ik kijk of de lingerie goed zit: niet te groot, niet te klein en vooral: knelt het niet? En qua poses: die doe ik voor. Ik laat ze naast mij op bed liggen en laat ze mij spiegelen. Want die vrouwen vinden het natuurlijk hartstikke lastig om ineens een pose te bedenken – superlogisch, want het zijn geen modellen én vaak zijn ze onzeker. Daarom geef ik ook altijd een beweging mee tijdens die pose. Zo worden de foto’s natuurlijker en minder statisch. Bovendien staat er altijd muziek aan. Ik zeg altijd: ‘Als je het niet meer weet, ga dan maar gewoon bewegen.’

