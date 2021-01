Zendaya reageert op kritiek over ‘flink leeftijdsverschil’ in nieuwe film

In de nieuwe film ‘Malcom & Marie’ schelen Zendaya en haar love interest twaalf jaar in leeftijd. Daar schrokken mensen nogal van, maar de filmster zelf wil er niks van weten en is klaar met het feit dat mensen haar nog steeds zien als een jonge Disney-ster.

Zendaya is 24 jaar, haar tegenspeler John David Washington is 36. Toen Malcom & Marie afgelopen zomer werd aangekondigd, vielen veel mensen over dat leeftijdsverschil. ‘Sinds ik 16 ben speel ik altijd 16-jarigen’, verklaart de actrice de kritiek. Daarom begrijpt ze ook wel waarom mensen zich er wat ongemakkelijk bij voelen.

Volwassen

‘Je moet weten dat mensen met me opgroeiden toen ik nog een kind was. Het is denk ik alsof je naar je jongere zusje kijkt die volwassen is geworden. Het is misschien moeilijk voor mensen om te begrijpen dat ik nu ook in het echte leven een volwassene ben. Ook al speel ik op tv nog een tiener’, zegt ze refererend naar haar rol als Rue Bennett in de serie Euphoria.

‘Veel meer ervaring’

Ook John David wimpelt het leeftijdsverschil weg. ‘Ze heeft veel meer ervaring dan ik heb in deze industrie’, zei hij in een eerder interview met Variety. ‘Ik doe dit nog maar zeven jaar. Zij al veel langer, dus ik leer van haar. Ik ben hier de rookie.’

Malcom & Marie is vanaf 5 februari te zien op Netflix.

