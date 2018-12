Zestig procent van de vrouwen gebruikt make-up die over de datum is (en waarom dit gevaarlijk is)

Zeg eens eerlijk: gooi jij je make-up braaf weg na de uiterlijke houdbaarheidsdatum? Weet je überhaupt hoe lang je cosmetica goed blijven? Uit een nieuwe enquête blijkt dat veel vrouwen geen idee hebben, of het advies gewoonweg negeren. Dat kan vervelende gevolgen hebben.

Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, vroeg meer dan duizend vrouwen naar hun ideeën over make-up en over wat goed is voor hun huid. Daaruit blijkt dat er nauwelijks gekeken wordt naar de houdbaarheidsdatum. Slechts veertig procent van de vrouwen gooit gebruikte producten die na een jaar nog niet op zijn weg. Niet best, want het blijven gebruiken van oude make-up is een bekende oorzaak van irritatie, huidklachten en oogontstekingen.

‘Oogpotloden moet je na een jaar wegdoen, ook al zijn ze nog niet op’

‘Mensen staan er niet bij stil dat ook cosmetica kan bederven,’ zegt Ultee. ‘De houdbaarheid wordt aangeduid met een symbooltje van een open pot met daarin het aantal maanden (meestal twaalf). Maar lipgloss en vloeibare eyeliner kun je bijvoorbeeld beter na een half jaar weggooien, mascara zelfs na drie maanden gebruik. Oogpotloden moet je ook gewoon na een jaar wegdoen, ook al zijn ze nog niet op. En wist je dat je make-upproducten ook beter niet kunt delen met anderen? Pas vooral op met testers; die zijn bijna altijd verontreinigd met allerlei bacteriën die niet op jouw huid horen. Een onderzoek onder beautysalons liet ooit zien dat in veel gedeelde producten ook schimmels en gisten groeien; vooral poeders waarvoor sponsjes of pads worden gebruikt.’

Kwasten en sponsjes

Volgens Ultee kunnen we thuis ook nog wel iets ‘schoner’ te werk gaan met cosmetica. Uit haar onderzoek blijkt dat de meeste vrouwen in de avond dan wel hun huid reinigen, maar dat kwasten of sponsjes vervolgens niet of nauwelijks worden schoongemaakt. Hier lees je hoe je dat het best kunt doen.

Zo. Heb je meteen een goed voornemen voor het nieuwe jaar.

Bron: ANP