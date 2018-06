Zet je vader in het zonnetjes met deze vaderdagcadeautjes

Een vaderdagcadeautje kopen voor je vader, schoonvader of als verrassing voor je vriend kan vrij lastig zijn. Maar niet getreurd, VIVA helpt je graag een handje met de onderstaande tips.

Box vol bier

Welke man houdt er nou niet van bier? Beerwulf komt met een box die bestaat uit 12 verfrissende bieren, perfect voor de heerlijke zomerdagen! Bieren, zoals de Welde Pepper Pils, perfect voor een barbecue of gewoon om van te genieten. Kona Big Wave, een prachtig bier uit Hawai voor een mooie Nederlandse zomerse dag! Voor ieder moment wat anders. Daar scoor je vast punten mee.

Vaderdagactie van Bladcadeau

Speciaal voor de leukste, trouwste en stoerste schoon-, bonus-, groot- en ‘gewone’ vaders heeft Bladcadeau een stoere verpakking mét extra mini-abonnement op Autoweek, AutoWeek Classics of GTO. Het leukste cadeau voor alle vaders! Bestel hem hier. Speciale vaderdagactie: Bij aankoop van een Bladcadeau van €15 of meer een mini-abonnement AutoWeek cadeau. Keuze uit 3x AutoWeek, 2x AutoWeek Classics of 2x GTO (dit mini-abonnement stopt automatisch).

Heineken Coolbag

Is (je) vader een buitenmens én houdt hij van bier? Dan is de waterdichte Heineken Coolbag misschien wel iets voor hem. De rugzak is comfortabel te dragen en met een handvat in de vorm van een opener til je de Heineken Coolbag gemakkelijk op én kun je ook nog ijskoude biertjes openen. IJskoud bier is namelijk het allerlekkerst. De Heineken Coolbag is vanaf 11 juni in de supermarkt verkrijgbaar bij aankoop van een Heineken 8-pack 25cl blik voor €9,99.

Met pa naar Universum

Zijn jullie meer van de activiteiten op Vaderdag? Dan kunnen alle vaders gratis naar Het Haagse filmtheater Omniversum voor een gratis grootbeeldfilm, bijvoorbeeld Great White Shark, A Beautiful Planet of Africa, The Serengeti. Op het 840 m² grote koepelscherm – uitgerust met 36 luidsprekers, zeskanaals digitaal geluid en zes subwoofers voor voelbaar lage tonen – een onvergetelijke ervaring. De enige voorwaarde is dat papa een betalende bezoeker meeneemt. Dat wordt vast een leuk uitje met het hele gezin!

Gezonde sauzen

Hopelijk wordt vaders verblijd met een stralend zonnetje, want dat betekent gelijk BBQ-tijd! Nu willen we ons vader zolang mogelijk bij ons houden en dus hoort er ook gezond eten bij. Nee, je vader hoeft op deze feestelijke dag niet aan de groenvoer. Maar met de vet- en suikervrije sauzen van 2BSlim kan hij toch onbeperkt genieten. Aan de smaak merkt die het vast niet. Je koopt ze online in de Body & Fit Shop.

Airfryer

Bij een abonnement op VIVA, Flair of Story ontvang je een Airfryer + een receptenboek. Nu zijn die eerste twee titels misschien niet helemaal je vaders ding, maar jij moet toch ook wat? Klik op de banner om de aanbieding te bekijken.

Beeld: iStock