Hoe vaak krijgen we wel niet te horen dat we geld uitgeven als water… Toch zijn vrouwen écht niet degenen met een gat in hun hand, want we gaan een stuk beter met geld om dan mannen. Ha!

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nibud. Hierbij moesten stellen hun partner beoordelen wanneer het aankomt op geld. Mannen gaven in driekwart van de gevallen aan dat zijn partner goed met geld kan omgaan. Bij vrouwen blijft dit antwoord steken op 67 procent. Een stukje minder dus.

Bewuster

En hoor je vaak mannen zeggen dat wij sneller dingen kopen die we niet nodig hebben? Fout: juist vrouwen gaan bewuster om met geld volgens dit onderzoek. Denk aan prijzen vergelijken, kijken of er genoeg geld op de rekening staat en of het afschrift wel klopt.

Onenigheid

Toch is geld vaak geen leuk gespreksonderwerp onder koppels en het kan zelfs zorgen voor onenigheden. Ook dat bleek uit de resultaten van het Nibud. Wel 40 procent van de stellen gaf aan het weleens oneens te zijn over de financiële administratie. Daarbij was vooral de irritatiefactor dat de ander geld uitgaf aan volgens hen onbelangrijke zaken. Denk aan je partner die vindt dat je nu echt wel genoeg kleren in de kast hebt hangen. Maar hebben we ooit genoeg?

Bron Libelle | Beeld iStock