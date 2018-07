Zien: Balenciaga lanceert Crocs met hoge hak

Sommigen vinden ze fantastisch, maar de meesten onder ons worden er liever niet mee gezien: Crocs. Modehuis Balenciaga denkt daar toch anders over. Het merk lanceerde al eens eerder een versie met plateauzolen van het rubberen schoeisel. Nu komt er een vervolg op die samenwerking. Zie hier de Balenciaga x Crocs pumps met, jawel, een naaldhak.

En het leuke is: je kan je Crocs hakken ook nog eens customizen met je favoriete figuuren en drukknopjes.

Hooggehakte Crocs

De Balenciaga x Crocs pumps zijn verkrijgbaar in roze en geel, en hebben naast een hoge hak ook een spitse neus. Of er ook andere kleuren op de markt komen, is niet bekend. Balenciaga plaatste foto’s van het nieuwe ontwerp op Instagram, inclusief applicaties in de vorm van katten, bloemen en zelfs de Eiffeltoren.

Crocs met plateauzool

De prijs ligt wel een stukje hoger dan wat je betaalt voor een normaal paar Crocs – zo’n 500 euro – maar dan heb je ook wel een heel bijzonder paar schoenen. En je moet er snel bij zijn, want naar verwachting zullen de stiletto’s snel uitverkocht raken. Dat was namelijk ook het geval bij de eerdergenoemde Crocs met plateauzolen, die ook werden ontworpen door Balenciaga’s creatief directeur Demna Gvasalia. Wanneer de Crocs hakken precies op de markt komen, is nog niet bekend.

Beeld: Balenciaga x Crocs