Zien: bekende gasten delen foto’s van droombruiloft Johnny en Anouk

Johnny de Mol gaf zijn grote liefde Anouk van Schie afgelopen vrijdag het jawoord. De twee trouwden op een droomlocatie in de Algarve in Portugal. Veel BN’ers hebben ook het vliegtuig gepakt om bij de showbizzbruiloft van het jaar aanwezig te zijn.

De gastenlijst van de bruiloft was niet lang. Johnny en Anouk hebben de plechtigheid intiem gehouden. Toch hebben veel BN’ers een uitnodiging ontvangen, waaronder Linda de Mol, Nikkie Plessen, Dinand Woesthoff, Katja Schuurman en John Ewbank. Dat Johnny en Anouks grote dag een feest was, blijkt wel uit de kiekjes die zijn gedeeld. ‘Een weekend voor in de boeken,’ schrijft Kelly Weekers, de partner van John Ewbank.

Bohemian

Het thema van de bruiloft was bohemian, wat goed past bij de zonnige locatie. Het getrouwde koppel koos voor de Algarve omdat zij en hun families daar al jaren komen. Johnny en Anouk hoefden niet bang te zijn voor pottenkijkers, de locatie is zo goed als onbereikbaar voor mensen die niet zijn uitgenodigd.

Dit bericht bekijken op Instagram Only ❤️ 💥💥💥 Een bericht gedeeld door NIKKIE (Nikkie Plessen) (@nikkie_official) op 7 Okt 2018 om 10:16 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️❤️ 👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️missing TIJGER @lucywoesthoff_dromenjager 😂 Een bericht gedeeld door NIKKIE (Nikkie Plessen) (@nikkie_official) op 7 Okt 2018 om 10:18 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram