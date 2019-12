Zien: Billie Eilish geeft mooie speech tijdens ‘Woman of the Year’-award

Ze had geen glazen bol, maar toch heeft Taylor Swift in 2014 de toekomst kunnen voorspellen. Toen zij destijds de Woman of the Year-award won, zei ze dat ‘ergens op de wereld de future woman of the year pianospeelt of aan het zingen is en dat we goed voor haar moeten zorgen.’ Vijf jaar later blijkt Billie Eilish een van die jonge vrouwen te zijn. De 15-jarige Billie is Billboard’s Woman of the Year van 2019 en komt in haar speech terug op Taylor’s woorden.

Allereerst begint Billie Eilish haar speech met het feit dat ze – inderdaad – wat jong is voor een titel als Women of the Year. Ze pas 17 jaar oud en, heel toevallig, wordt morgen op 18 december 18. Vervolgens steekt Billie van wal. Met een licht trillende stem staat ze stil bij alle vrouwen die de Woman of the Year-award vóór haar hebben gewonnen. Van Ariana Grande en Alicia Keys tot aan Taylor Swift, Billie Eilish noemt alle namen van de vrouwen die voor haar de weg hebben vrijgemaakt.

Eerder op de avond kwam Taylor Swift zelf ook terug op haar speech uit 2014. Ze ontving toen de eerste Woman of the Year decade ooit en sprak over de evolutie van haar carrière en de gevaren van ‘toxic male privilege.’ Ook gaf ze op het einde een shout out naar Eilish.

‘I’ve since learned that at that exact moment, an 11-year-old girl in California really was taking piano lessons, and really was in a girls’ choir. And this year, she has been named woman of the year at the age of 17. Her name is Billie. And those are the stories we need to think about every day as we do our jobs within this industry. The ones where people’s dreams come true and they get to create music and play it for people . . . The ones where all of you in this room stand as an example for someone else in the next generation who loves the same thing that we love: music.’

We hadden het niet beter kunnen zeggen. Bekijk Billie’s speech hieronder.