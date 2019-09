Zien: Chantal Janzen deelt hilarische foto uit de oude doos

Iedereen kent het wel, een oude foto van jezelf tegenkomen en denken: wat zag ik eruit?! Het overkwam ook Chantal Janzen, die vrijdag een hilarische foto uit de oude doos deelde.

Rechts op de foto zit een jonge, lachende Chantal. Hartstikke schattig natuurlijk, maar zelf zag de presentatrice vooral wat anders had gekund.

‘Hey mam, vraagje: was dit zelfgebreide gevaarte nou écht niet rekbaar genoeg om ook over dat andere oor heen te trekken?’, schrijft Janzen bij de foto. Met een checklist houdt ze bij wat met de jaren wel en niet veranderd is. ‘Flapoor: check, bolle toet: check, ouders uitlachen: check, wollen onderbroek: check.’ Een groot kruis zet ze bij de scheve pony, maar voor de rest – aldus Chantal – is ze ‘zeer weinig veranderd’.

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, Peter Smulders