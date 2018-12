Zien: Chantal Janzen viert huwelijksjubileum met mooie trouwfoto

Chantal Janzen en haar man Marco Geeratz hebben iets te vieren. Het is vandaag precies vier jaar geleden dat ze elkaar de eeuwige trouw beloofden. Daarom deelt de presentatrice een bijzondere trouwfoto.

Chantal en Marco trouwden op 11 december 2014 voor de wet in Amsterdam. De bruiloft vond vier dagen later plaats in het Hotel Café Royal te Londen. Die locatie is niet zomaar gekozen. Het stel had hun eerste officiële date in het chique hotel. Het huwelijk werd voltrokken door goede vriend Paul de Leeuw, in het bijzijn van zo’n honderd genodigden. Na de ceremonie werden de bloemetjes buitengezet in het Claridge’s Hotel.

Trouwfoto

De presentatrice staat op haar Instagramaccount stil bij het huwelijksjubileum. Ze deelt een foto van het officiële moment in Amsterdam. Chantal en haar kersverse man staan hand in hand met hun zoontje James. ’11-12-‘14′, schrijft ze bij de bijzondere foto, gevolgd door een rood hartje.

