Zien: de eerste beelden van het tweede seizoen van ‘Undercover’ zijn hier

Dat er een tweede seizoen komt van de bloedstollende Netflix-serie ‘Undercover’, is al een tijdje bekend. En gezien de populariteit kón een vervolg ook eigenlijk niet uitblijven. Wanneer we de nieuwe reeks konden verwachten, bleef alleen nog lang gissen. Tot nu.

Seizoen 2 ‘Undercover’

We hebben er even op moeten wachten en ons geduld wordt nog een paar maanden op de proef gesteld, maar we hebben nu wél een datum om naar uit te kijken. Markeer 6 september maar in je agenda en blok die zondag alvast, want dan komt het nieuwe seizoen van Undercover op Netflix te staan. Dat heeft de streamingsdienst zojuist bekendgemaakt via Facebook, samen met een paar eerste beelden van de tweede reeks.

De tekst gaat verder onder de video.



Illegale wapenhandel

Seizoen 2 van Undercover speelt zich ongeveer een jaar af na alle gebeurtenissen uit de eerste reeks en draait om de illegale wapenhandel. Opnieuw kruipt Anna Drijver in de huid van Kim de Rooij. Zij werkt bij Human Rights en doet onderzoek naar de verboden wapenverkoop in Syrië. Dankzij de hulp van ex-collega Bob Lemmens (Tom Waes) leidt dit naar een country & western manege in het Belgische Achterland: de El Dorado Ranch. Daar gaat Bob undercover, en probeert hij dit keer informatie te ontfutselen over de gebroeders én wapenhandelaars Laurent en JP Berger. In de tussentijd is te zien hoe Ferry Bouman (Frank Lammers) vanuit de gevangenis verder onderzoekt wie undercoveragenten Bob en Kim écht zijn. En de drugsbaas blijkt niet de enige te zijn die nieuwsgierig is naar de ware aard van Waes’ personage. Ook zijn puberdochter heeft een hoop vragen.

Nóg spannender

Frank Lammers verklapt dat fans van de misdaadserie iets hebben om naar uit te kijken. ‘Ferry is back, so watch out!’, zegt hij. ‘Het tweede seizoen van Undercover is nog spannender, met nieuwe karakters en verhaallijnen. Ik kan niet wachten voor de fans om het te zien.’

Derde seizoen in aantocht

Aan RTL Boulevard laat Lina Brouneus, Directeur Co-Production & Acquisition bij Netflix, wetten dat het ongekende succes van Undercover smaakt naar meer. ‘We zijn dan ook enorm trots dat we samen met De Mensen en VRT de Vlaams-Nederlandse coproductie terugbrengen voor een tweede seizoen’ klinkt het. Daarbij bevestigt ze – ondanks dat Elise Schaap het een tijdje geleden al leek te verklappen – dat er nóg meer Undercover onderweg is. ‘Netflix heeft trouwens meer goed nieuws voor de fans: er komt namelijk een derde seizoen!’

Seizoen 1 ‘Undercover’

Het eerste seizoen van Undercover verscheen een jaar geleden geleden op Netflix. Deze reeks speelt zich af op een camping ergens in het zuiden des lands. Daar voert de Eindhovense crimineel Ferry Bouman, gespeeld door Frank Lammers – welbekend van de Jumbo-reclames – snode plannen uit tussen de spelende kinderen, de barbecues en de plaatselijke bakker. Zijn misdaadexpertise richt zich op drugs, met alle bijbehorende xtc-pillen van dien. Sterker nog: Ferry geldt als één van de grootste XTC-producenten in de wereld. Maar het rustige leventje van Ferry wordt plots verstoord wanneer twee undercover agenten, gespeeld door de Belgische Tom Waes en de Nederlandse Anna Drijver, zijn territorium betreden. Ook de Belgische Kevin Janssens en de Nederlandse Elise Schaap (met héérlijk Brabants accent) spelen een rol in de serie.

Bekijk hieronder de trailer van het eerste seizoen:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Flaironline | Beeld: Still