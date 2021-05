Zien: de prachtige trouwfoto’s van Ariana Grande en Dalton Gomez

Ariana Grande stapte afgelopen weekend in het huwelijksbootje met haar geliefde Dalton Gomez. Dat werd niet een soort royal wedding 2.0, maar juist een kleine, ingetogen ceremonie.

Ariana en Dalton trouwden thuis met minder dan twintig mensen om zich heen. ‘De ruimte was zo gelukkig en vol met liefde. Het koppel en hun families hadden niet gelukkiger kunnen zijn’, zegt een woordvoerder van de popster.

Geen hoge paardenstaart

Hoewel ze dus ging voor een bescheiden huwelijk met een handjevol mensen, krijgen we nu gelukkig wel een tipje van de sluier. Ariana deelt de foto’s van haar en Daltons grote dag waarop ze smoorverliefd met elkaar poseren. Ze ging voor de gelegenheid niet voor een torenhoge paardenstaart, maar een klassieke, lagere staart. Daar overheen ging een sluier met strik.

Ariana Grande shares stunning wedding photos with Dalton Gomez. “5.15.21 🤍” pic.twitter.com/juoscVwwP9 — Pop Base (@PopBase) May 26, 2021

Sexy rugdecolleté

Qua jurk koos ze voor een exemplaar van trouwjurken-icoon Vera Wang. De jurk had een hartvormig decolleté en een sexy rugdecolleté die haar tattoo precies goed uit liet komen. Beeld- en beeldschoon: Audrey Hepburn, is that you?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ariana Grande (@arianagrande)

