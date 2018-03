Zien: de eerste (en veelbelovende!) trailer van het slotseizoen van New Girl

Yay, het zevende seizoen van New Girl komt eraan! Dat nieuwe seizoen is wel meteen ook het laatste, maar de trailer is in elk geval hartstikke veelbelovend.

Aan alle liedjes komt een eind en dus ook aan dat van Jess, Nick, Schmidt, Winston en Cece. Hoewel wij net als Jess in de trailer alleen maar ‘No, no, no, no, no’ willen gillen, kunnen we niet anders dan toegeven dat het mooi is geweest. Het slotseizoen van New Girl zal dan ook maar 8 afleveringen tellen in plaats van de gebruikelijke 22.

Veranderingen

Bovendien doen Jess (Zooey Deschanel) en co. een fast forward: in het zevende seizoen zijn we vier jaar verder. Nick en Jess zijn nog steeds samen (oef!), Schmidt is nu huisvader (jawel!), en Winston en Alyverwachten hun eerste kindje. Als dat maar goed komt!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron Flair | Beeld YouTube, New Girl